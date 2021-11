(VIDEO) DROGA, FAŠISTIČKA OBILJEŽJA, PRLJAVI NOVAC! Razbijeni zloglasni Ultrasi Barcelone

Navijačke skupine često znaju biti okupljalište i organiziranog kriminala, a s tim problemom susreću se policije diljem svijeta,

Tako je Španjolska policija upala u sjedište zloglasne navijačke skupine Boixos Nois u operaciji koju su početkom mjeseca organizirali u Barceloni.

Zanimljivo je kako je prije par dana objavljena snimka navodnog napada Torcide i navijača Benfice na kafić koji je sjedište spomenutih Barceloninih Ultrasa.

Droga, fašizam, zapljene

Kako je identificirala policija u Španjolskoj vođe ove skupine vode multi-kriminalnu skupinu specijaliziranu za dilanje droge, prostituciju i uvoz ilegalnih opijata.

Unutar istrage uhićeno je 14 osoba i pretreseno je 18 kuća u kojima je pronađeno 10 komada oružja, veliki broj noževa, kilogram kokaina, 5.000 stabljika marihuane, hašiš, razni narkotici i velik broj raznih časopisa, simbola, fotografija i drugih predmeta povezanih s ‘nadrasama’, Hitlerom, fašizmom i nacizmom zbog čega je grupa prozvana ultra-radikalnom.

Policija je blokirala više od 20 bankovnih računa, zapečatila tri stambena objekta i 27 vozila te zaplijenila preko 300.000 eura u gotovini za koje pretpostavlja da je zarađeno putem nezakonitih poslova organizacije.

Akcija je odrađena u sklopu nacionalne strategije protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, a započela je početkom 2020. godine u Španjolskoj.

UCL. 23.11.2021

Barcelona – Benfica.

