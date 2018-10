(VIDEO) DRAMATIČNE SCENE NAKON NESREĆE: Golman Leicestera u suzama trčao prema gorućoj olupini helikoptera

Nedugo nakon utakmice između Leicestera i West Hama, pao je helikopter vlasnika Leicestera Vichaija Srivaddhanaprabha. Nažalost, potvrđeno je kako je u helikopteru bio i vlasnik ‘Lisica’, ali za sada nije poznato u kakvom je stanju i je li uopće preživio.

U trenutku eksplozije i nesreće gotovo svi su već napustili stadion, ali tamo je još bio vratar Kasper Schmeichel. Danac je čuo eksploziju i sirene pa je isrrčao van i vidio helikopter u plamenu. Schmeichel je u suzama trčao prema dvjesto metara udaljenom mjestu nesreće, prenose enelgski mediji.

Kasper je stao ispred olupine koja je još gorila, primio se za glavu i gorko zaplakao.

“Helikopter se vrtio i potom se zabio u pod kao kamen. Članovi prve momčadi izjurili su sa stadiona u suzama. Na recepciji su svi šutjeli, čuli su se samo jecaji ljudi koji su ostali nakon utakmice”, rekao je svjedok za BBC.

Helicopter believed to be carrying #Leicester City’s chairman, crashed outside the King Power Stadium. pic.twitter.com/1KDJP6sJ8y

— AeroChapter (@AeroChapter) 28. listopada 2018.