(VIDEO) DRAMATIČNA NOĆ U ENGLESKOJ: Zapalio se stadion premierligaša, dim je sukljao s više strana

Dramatični sati su sinoć i rano jutros na noge podignuli vatrogasce u Wolverhamptonu, gdje se zapalio stadion Molineux, dom engleskog premierligaša Wolverhampton Wanderersa. Dok još nije svanulo, iz blizine stadiona stizale su snimke koje su pokazivale razmjere razbuktale vatre na stadionu otvorenom još u 19. stoljeću, 1889. godine.

🚨 BREAKING: The fire that has broken out inside Molineux seems to be getting worse, Emergency services are on scene 🙏🐺😭#WWFC #TheWolfpack #Wolves pic.twitter.com/B1DSfIdq7M

— 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐋𝐅𝐏𝐀𝐂𝐊™️ (@Wolfpackwwfc) January 23, 2022