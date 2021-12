(VIDEO) DRAMATIČNA BORBA POZNATOG SRBINA! ‘Rekli su mi da imam još tri do pet mjeseci života’

Autor: G.I.Š.

Strašne vijesti danas nam dolaze iz Srbije gdje je osvanula vijest kako se za život bori poznati vratar Partizana Radovan Radaković, kojem je tijekom jedne rutinske kontrole dijagnosticiran invazivno difuzni tumor želuca.

Nesretni Radaković je otkrio kako je zadnjih mjeseci izgubio čak 50 kilograma, a još je uz sve preživio sepsu.

“Kažu mi da sam jedan u milijun koji je ovo preživio”, rekao je Radaković u videu, gdje se vidi koliko je kila izgubio pedesetogodišnji nogometaš, koji je karijeru gradio u više klubova u Srbiji i inozemstvu, a dva puta je bio pozvan i u reprezentaciju krnje Jugoslavije.

Tri do pet mjeseci

“Pitao sam koliko još imam života. Bila je vrućina, hladan znoj, okrenula se cijela soba, cijeli život se okrene i prođe kroz vas za tih par sekundi. Kada je rekao od tri do pet mjeseci, bio sam se uplašio. Imao sam strah, ali kako vrijeme odmiče i kako se borim sve je toga manje i manje”, rekao je Radaković o svojoj bolesti pa nastavio:

“Jedva sam mogao pričati, a kamoli hodati. Izvađen mi je želudac, žučna vrećica, dio tankih crijeva i sve žlijezde su mi izvađene. Jako je teško to u glavi spojiti te kockice, doktori, psiholozi i psihijatri kažu samo treba pozitivno razmišljati. Da. U svemu se ja slažem, ali najteža je bila spoznaja. Poslije toga operacije i svi ti bolovi, sve to dođe i prođe, ali spoznaja i što je u glavi u tom trenutku to je noćna mora.”

Do sada je za njegovo liječenje potrošeno preko milijun i pol kuna, a dug u Turskoj gdje su izvedene operacije pokrili su humanitarnim susretom legende Partizana i Zvezde, a sve u organizaciji FK Miljakovac.







View this post on Instagram A post shared by FK Miljakovac (@fkmiljakovac)