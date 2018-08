(VIDEO) DRAMA USRED LONDONA! Stadion Tottenhama vrijedan milijardu eura uništen u poplavi

Tottenham je spremao otvaranje novog stadiona u listopadu, međutim to se neće dogoditi tako skoro. Stadion, koji je stajao gotovo milijardu eura neće biti otvoren zbog poplave koja je nastala uslijed pucanja cijevi, a tom je prilikom stradao i strujni stup.

Novi stadion okupao se u stotinama litara vode, a sve je trajalo negdje oko 45 minuta.

“Kakav tuš. Bila je to cijev za vodu i jedan od radnika slučajno je to otkrio dok je radio. No, bilo je kasno”, rekao je jedan od radnika.

Voda je poplavila unutrašnjost stadiona i sve je bilo pod vodom. “Svi koji rade oko stadiona pokušali su zaustaviti veliku količinu vode. Šteta će vjerojatno biti opsežna, a sada pokušavamo pronaći uzrok ove velike štete. Bila je to prava poplava, a svi smo ubrzo morali napustiti mjesto jer je smo riskirali strujni udar”, pojasnio je drugi radnik.

Stradao im je i sigurnosni sustav.

“Identificirani su problemi s kritičnim sigurnosnim sustavima. To je povezano s dobavljačem za otkrivanje požara koji se susreće s višim razinama uobičajenih pogrešaka u električnom strujnom krugu”, rekao je glavni izvršni direktor Mark Reynolds.

Tottenham će sada ipak morati još neko vrijeme igrati na Wembleyju.