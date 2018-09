(VIDEO) DRAMA U KUPU! Dinamu poklonjen penal za pobjedu protiv Sloge? Igrač iz protesta napustio utakmicu

Nogometaši Dinama, Hajduka i Rijeke plasirali su se u osminu finala Hrvatskog kupa nakon što su u utakmicama šesnaestine finala u gostima pobijedili četvrtoligaše Slogu Mravince, Vrapče i Radnik iz Križevaca.

Prvak Dinamo je gostovao kod Sloge, kluba iz mjesta Mravinci pokraj Solina i jako se namučio za prolaz (1-0), pobijedivši golom Marija Budimira tek u 80. minuti iz kaznenog udarca. Četvrtoligaš se uspješno protiv pričuvnog sastava Dinama branio sve do deset minuta prije kraja, kada je uz velike prosvjede domaćina, sudac Kulušić dosudio kazneni udarac zbog igranja rukom Juričića. Momčad Nenada Bjelice se pošteno ispromašivala protiv hrabrih domaćina, Petković je uspio promašiti glavom prazan gol u 44. minuti, Ademi u 68. s desetak metara pogodio vratnicu, dok je ostalo uspijevao obraniti odlični vratar Sloge Vladović.

Inače, penal za Dinamo bio je dosta kontroverzan. Kadzior je oborio igrača Sloge Juričića na travnjak, a ovaj je misleći da je prekršaj uhvatio loptu rukama, ali sudac nije to vidio kao prekršaj i dosudio je penal. Petković je zabio, a Juričić je napustio travnjak iz protesta.

Hajduk je nakon 28 godina opet gostovao u Kupu protiv četvrtoligaša Vrapča, a trener Splićana Zoran Vulić je uspio doći do pobjede (2-0) i prolaza i s rezervnim sastavom. Nakon vrlo lošeg prvog dijela Hajduka, u kojem su nogometaši Vrapča bez većih napora sačuvali svoju mrežu, Splićani su poveli u 49. minuti golom Danca Basela Jradija. U 67. minuti Ganac Said iz kaznenog udarca povećava na 2-0 za Hajduk, a to je, unatoč još barem tri velike prilike Splićana, bio i konačni rezultat.

Rijeka je vrlo dominatno došla do osmine finala pobjedom kod četvrtoligaša Radnika iz Križevaca s čak 9-0. Riječani su već nakon prvog dijela vodili s 5-0, a u nastavku su zabili još četiri gola. Četverostruki strijelac je bio Antonio Čolak (18, 29, 75, 81), triput je pogodio Darijo Čanađija (43, 79, 89), a po jednom Bušnja (35) i Pavičić (40).

U osminu finala se probio i drugoplasirani sastav HNL-a Lokomotiva koja je u Biogradu svladala Primorac s 1-0 pogotkom Datkovića u 10. minuti. Pobjedu je ostvarila i pulska Istra 1961 koja je gostima slavila kod Sloge iz Nove Gradiške s 4-2.

REZULTATI ŠESNAESTINE FINALA:

SLOGA MRAVINCE – DINAMO ZAGREB 0-1

VRAPČE – HAJDUK SPLIT 0-2

RADNIK KRIŽEVCI – RIJEKA 0-9

PRIMORAC BIOGRAD – LOKOMOTIVA 0-1

JADRAN LP PLOČE – RNK SPLIT 3-1

SLOGA NOVA GRADIŠKA – ISTRA 1961 2-4

ranije:

UDARNIK KURILOVEC – SLAVEN BELUPO 0-2

VUKOVAR 91 – ZADAR 3-5 (3-3) produžeci

BEDNJA – INTER ZAPREŠIĆ 0-3

ZAGOREC KRAPINA – OSIJEK 0-3