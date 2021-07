(VIDEO) DRAMA PRIJE FINALA: Navijači navalili prema Wembleyju, policija i redari u panici

Uoči velike završne utakmice ovoljetnog Eura na Wembleyju, dogodile su se ružne scene na ulazima koji vode do legendarnog londonskog stadiona. Na kraju natjecanja u kojem su navijači bili važni dio priče zbog pravila povezanih s koronavirusom koja nisu bila ista svugdje, ponovno je navijačka priča stigla u prvi plan, ovog puta zbog nereda koji su izbili u Londonu.

Počele su se širiti snimke koje pokazuju navaljivanje velikog broja navijača prema stadionu. Policija i redari pokušali su zaustaviti masu koja je išla prema njima, ali brojnost koju su navijači imali izazvali su paniku među pripadnicima organa reda.

Kako je do ovog došlo? Po informacijama iz Engleske, nije došlo do proboja navijača bez ulaznica prema stadionu, ali s obzirom na scene kakve su se počele širiti društvenim mrežama, teško je objasniti kako se moglo dogoditi da tolika masa stigne u blizinu ulaska na stadion bez kontrole.

U posebnom danu u kojem će Engleska na svojem Wembleyju protiv Italije pokušati doći do prvog naslova europskog prvaka, u Londonu su se navijači okupljali i na drugim mjestima ‘paleći’ atmosferu prije velike utakmice.

Ovakva situacija zbiva se iako je lokalna policija upozoravala sve koji nemaju ulaznicu da ne dolaze u blizinu Wembleyja jer bi se moglo dogoditi da u potpunosti propuste utakmicu zbog policijske reakcije.

Dio ludila koji je zavladao kod Wembleyja otkrivaju snimke objavljene na Twitteru.

More of this. It’s appalling. Not enough police and security guards being overwhelmed. pic.twitter.com/JMxtP2Ffzk

— Dominic King (@DominicKing_DM) July 11, 2021