(VIDEO) DONOSIMO ČUDESNU PRIČU ZA KOJU GOTOVO NITKO NE ZNA! Kako je sveti Ante pomogao Hajduku

Danas je Sveti Ante, 13. lipanj, zgodan podsjetnik na jednu od njuzbudljivijijih i najboljih utakmica Hajduka, kao i cijelog prvenstva bivše države, odigrne baš na Svetog Antu u Beogradu 1971 godine.

Priča ide ovako, nakon punih 16 godina i crnih po Hajduk šesdesetih godina kada se Hajduk spašavao od ispadanja došla je sezona 70/71.

Hajduku su u zadnja dva kola trebala dva boda (tada se za pobjedu dobivalo dva boda) da postane prvak. U predzadnjem kolu na stadionu JNA Partizan je nakon prvih 45 minuta vodio s 3-0 i sve je vodilo ka potopu i da se odluka o prvaku odluči na Starom placu protiv Olimpije. Koja je bila poprilično jaka. Međutim u drugih 45 minuta kao da je iz tunela izašao neki drugi Hajduk…

Pero Nadoveza postiže dva gola, gol postiže i Bošković. Igrala se 85. minuta i Jurica Jerković postiže gol, ali ga sudac zbog navodnog igranja rukom poništava. Ipak Hajduk u 88. minuti preko Ike Buljana dolazi do pobjede od 4-3. i naslova prvaka.

Šampione je na rivi na koju su došli gliserom iz Resnika uz benkalke i pjesmu dočekalo sto tisuća ljudi.

Kasnije je počela i era Hajduka. Da, najboljeg u svojoj povijesti. Tih sljedećih desetak godina Hajduk je osvojio u tadašnjim domaćim okvirima silne trofeje, a u nekoliko navrata malo je nedostajalo da se splitska momčad popne i na krov Europe. U nekoliko izvrsnih europskih putovanja Hajduka bi uvijek nastradao i bio eliminiran spletom nevjerojatno nesretnih okolnosti. A tadašnji Hajduk imao je snagu i kvalitetu za biti europskim prvakom.

Ima, k tome, još jedan novinski zapis iz tog vremena. Riječ je o sjećanju jednog navijača koji je utakmicu slušao na radijskom prijenosu dok je bio na jednoj procesiji u čast i slavu Svetog Ante.

Doslovce je pisao:

“Sjećam se, bilo je to Svetog Antu 1971. godine. U Beogradu se igrala utakmica Partizan – Hajduk, i Partizan je poveo s 3-0. Išla je procesija, kip Svetog Ante iznio sam ispred crkve. Rekao sam vjernicima da ugase tranzistore, bili su u procesiji i držali su ih na uhu i slušali prijenos. Obratio sam se kipu Svetog Ante: Slušaj Sveti moj Ante, Partizan vodi s 3-0, ako ne učiniš Hajduk pobijedi baciti ću te niz gomilu. Nikome ništa nije bilo jasno. Nisu me svi poslušali čuo sam tijekom procesije da je Hajduk dao prvi gol, pa drugi, pa treći… Kad sam zapjevao – Sveti Anteeee – i kad se trebalo začuti – Moli za naaaas – začuo sam s dna povorke: “Gooooool”.Hajduk je zabio četvrti gol, pobijedili smo s 4-3, postali nakon 16 godina prvaci! I pitali su me poslije bi li zaista bacio kip Svetog Ante? Da, odgovorio sam da sam znao da je Sveti Ante velik u svemu, pa je i veliki golgeter. Što je takvom svecu zabiti četiri gola”?