(VIDEO) Dok Brozović zabija, Ronaldo ‘ludi’: Portugalac opet napravio incident

Cristiano Ronaldo na početku sezone nije u nekoj golgeterskoj formi i svoje frustracije iskaljuje na razne načine, često neprimjerenim ponašanjem.

Al Nassr igrao je play-off Azijske Lige prvaka protiv Al Ahlija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i pobijedio s 4:2, a odličnu partiju pružio je Marcelo Brozović, koji je u pobjedu sudjelovao s golom i asistencijom.

Ipak na poluvremenu Al Nassr je gubio 2:1 i Cristiano Ronaldo je bio vidno ljutit, ponajprije na suca susreta.

Ronaldo assaulting a fan after losing the first half against Shabab Al Ahli Dubai pic.twitter.com/g7YB1CZg24

— MC (@CrewsMat10) August 22, 2023