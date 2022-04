(VIDEO) DOBRO DA SU IZVUKLI ŽIVU GLAVU: Vatreni doček za protivničke navijače

Navijači nikako ne miruju što se tiče fizičkih obračuna i napada na suparničke skupine, a tako je bilo i u Francuskoj u Marseilleu gdje su navijači Olympiquea napravili sačekuše po gradu navijačima PAOK-a.

Kako se doznaje ultrasi PAOK-a došli su u velikom broju na Azurnu obalu, ali tamo nisu naišli na lijepu dobrodošlicu navijača Marseillea, prije večerašnje utakmice u Ligi Konferencija.

Tako je policija imala pune ruke posla na raznim mjestima u gradu gdje su izbile tuče između navijačkih skupina, a postoje i izvješća o međusobnim tučama domaćih navijača.

Totalni kaos

Cijelog dana u gradu su paljene baklje, dok je policija imala pune ruke posla čak i u jednom shopping centru gdje su navijači palili baklje i koristili pirotehniku.

