(VIDEO) Djed suznih očiju gledao kako Boysi navijaju za Dinamo

Autor: Dnevno GIŠ

Kaže se kako ljubav ne poznaje granice ni godine, a to je dokazao i jedan djed, koji je suznih očiju kroz ogradu stadiona Hitrec Kacian, pratio zadnji trening Dinama pred odlazak u Prag.

“Volim sinove i Dinamo. Ma, i ženu volim i poštujem. Ali da ona mene vidi ovdje, pitala bi me što to meni treba. Ja stavim zastavu Dinama u stanu i ona me pita što mi to treba. Ljubav je ljubav, eto”, kroz suze izgovorio je jedan od najstarijih navijača Dinama.

Podsjetimo, Dinamo je u prvoj takmici play-off Europske lige pobijedio Spartu iz Praga 3:1, a u četvrtak Modri će u glavnom gradu Češke pokušati osigurati grupnu fazu natjecanja.





Prije puta u Prag Dinamo je zamolio Bad Blue Boyse da ne kreću put Češke, jer u slučaju nepoštivanja zabrane gostujućih navijača na utakmicama Plavih, UEFA bi mogla posegnuti za najrigoroznijim mjerama.

Podrška Boysa









Ipak da igrači ne ostanu bez podrške pobrinulo se oko dvije tisuće Boysa, koji su bakljadom i navijanjem ispratili zadnji trening Dinama pred put u Prag.

Utakmica između Sparte i Dinama na rasporedu je u četvrtak od 19 sati, a prijenost će te moći pratiti i na našem portalu.