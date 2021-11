(VIDEO) DAO SJAJNO OBEĆANJE PA GA ISPUNIO! Ovim će se baš svi dobro zasladiti

Murat Yakin, izbornik nogometne reprezentacije Švicarske, na originalan način zahvalio je igračima Sjeverne Irske, što su pomogli Gavranoviću i društvu da se direktno plasiraju na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Naime, pred susret Sjeverne Irske i Italije Murat Jakin obećao je nogometašima u zelenim dresovima po 100 grama najbolje švicarske čokolade, za svaku minutu koju izdrže na terenu, a da ne prime gol.

Rezultat utakmice bio je 0:0 što je bilo dovoljno za veliko slavlje Švicaraca, dok su Talijani na kraju završili u dodatnim kvalifikacijama.

Ispunio obećanje

Na kraju, Sjeverni Irci nisu poklekli pred napadima Italije, a susret je okončan u 93. minuti, a izbornik “Urara” je ispunio obećanje.

Murat Yakin je osobno zapakirao 9,3 kilograma čokolade u nekoliko pošiljki, napisao zahvalnicu i poslao na adresu Nogometnog saveza Sjeverne Irske, gdje će sigurno poklon biti dočekan s oduševljenjem.

We kept our word, @NorthernIreland 😉 A sweet Thank You is on its way! #sweetcaroline #sweetchocolate

🇨🇭🍫 @ChocolatCailler #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/fAPUuHmrTf









— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 24, 2021