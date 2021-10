(VIDEO) DAN KAD JE SAVIĆEVIĆ PSOVAO ‘PURGERA’! Sve je šokirao, evo zašto je tako reagirao!

Autor: F.F

Na današnji dan prije 22 godine Dejan Savićević dao je legendarni intervju uoči utakmice između Hrvatske i Jugoslavije. Ulog je bio odlazak na Europsko prvenstvo.

Bio je to prvi susret između Hrvatske i Jugoslavije nakon rata u 90-ima, a snimka se trebala iskoristiti za dokumentarni film o susretu dvaju reprezentacija.

Savićević je u razgovoru pokušavao objasniti kako nije važno tko i što misli o ratu jer će jedna strana uvijek okriviti onu drugu. Na kraju nije ni slutio da će to biti legendarni intervju koji će se pamtiti godinama.

Dejan Savicevic with one of the great Champions League final goals. 💉 pic.twitter.com/bUwjy2LutR — The Football Faithful (@FootyFaithfuI) May 29, 2021

Nije ni slutio što će ga snaći

“Tko šta misli i kako misli to me najmanje interesira. Kako oni misle da smo mi krivi, tako i kod nas mi mislimo da su oni krivi. To me ne interesira i ne dira toliko da bih mislio o tome”, započeo je Savićević, a onda je uslijedilo pitanje novinara na koga misli pod ‘oni’:

“Pa pričamo o Hrvatima, ne pričamo o Makedoncima. Prema tome nemam se što ponavljati”, odgovorio je Savićević, a nakon toga se iz pozadine čulo: “Ti si govno!”









Bivši nogometaš Crvene zvezde i Milana nije dvojio ni sekunde te se okrenuo prema prolazniku i žestoko poručio:

“Je*em te u usta te je*em. U ta škrbava usta, pi*ko jedna! Dođi ovamo pi*ko jedna, po*uši ga malo purgeru, dođi purgeru. Je*em te u usta škrbava”, ispalio je kao iz topa, a potom se hladno okrenuo prema kameri i završio izjavu.

Objasnio je zašto je poludio

Puno godina kasnije, točnije 2019. godine, Savićević je objasnio zašto je tako ‘pukao’ u razgovoru za Sport Klub:









“To se dogodilo pred utakmicu 1999. godine, igrali smo s Hrvatima. Ja dajem izjavu, ostao sam sam pričati i vidim, ali i čujem da netko stalno nešto dobacuje, stalno neke uvrede. U jednom trenutku, kada mi je glava bila puna njegovih psovki i prozivki, a ja bio pred kraj izjave, okrenem se i vidim čovjeka od ne više od metar 60, 70. Imao je dres sa šahovnicom i neku trenirku, nema dva zuba u glavi. I onda sam izgovorio što sam izgovorio. Nisam ponosan na to, niti bi volio da me se po tome pamti.”

Kasnije je objasnio kako je rekao režiseru da izbaci njegov ispad iz dokumentarnog filma, što, naravno, oni nisu napravili.



“Možete misliti što sam njima izgovorio”, rekao je Savićević kroz smijeh pričajući o dokumentarnom filmu.