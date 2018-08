(VIDEO) DALIĆEV NOVI LIJEVI BEK UBIJA U RANGERSU! Pogledajte Barišićevu brutalnu asistenciju!

Hrvatski reprezentativac, Borna Barišić, briljira iz utakmice u utakmicu za svoj novi klub, glasgovski Rangers. Steven Gerrard je očito dobro znao koga dovodi jer Barišić je već dva puta asistirao u posljednje dvije utakmice, a u ovosezonskih šest utakmice sve skupa ima četiri asistencije i jedan gol.

U trećem kolu škotskog Premiershipa, Baršić je asistirao za ključan pogodak svoje momčadi u 3:3 remiju kod Motherwella. Asisitirao je kod trećeg pogotka Ejariji u 43. minuti utakmice.

Barišić je pretrčao cijelo igralište u kontri i poslao je fantastičnu loptu na britanskog veznjaka koji je s ruba kaznenog prostora pogodio za vodstvo.

Ipak, nesretne Rangerse šokirao je Hartley u sudačkoj nadoknadi i poravnavši na 3:3.

Ono što valja reći da izbornik Vatrenih, Zlatko Dalić, ne bi trebao previše dvojiti oko toga tko će mu igrati na poziciji lijevog beka jer Barišić djeluje fantastično.

Spomenuti treba i kako je Nikola Katić, još jedan hrvatski nogometaš i potencijalni reprezentativac, odigrao cijelu utakmicu za Rangers.

Ovie Ejaria scored this goal today for Rangers vs Motherwell 👌🏽 pic.twitter.com/7YbHAlgicx

— The LFC Couch 🗣🎙 (@LFCCouch) 26. kolovoza 2018.