(VIDEO) Čudesan gol Kramarića: Pogledajte kako je zaključio preokret Hoffenheima

Čudesan gol Kramarića: Pogledajte kako je zaključio preokret Hoffenheima

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hoffenheim Andreja Kramarića u 2. kolu Bundeslige u gostima pobijedio novog prvoligaša Heidenheim 3:2 Bio je to Čudesan preokret jer je Kramarićeva ekipa gubila 2:0 do 77. minute.

Domaćini su mogli povesti već u 16. minuti, ali je Beste promašio penal, ali se isti igrač iskupio deset minuta kasnije golom za 1:0. Heidenheim je po prvi put u povijesti u elitnom društvu.

Heidenheim je svoju prednost povećao u 58. minuti preko Pieringera i sve do 77. minute činilo se da će doći do prve pobjede u novoj sezoni. No, prvo je Beier u 77. minuti smanjio na 2:1





Slavlje

Samo tri minute kasnije Kaderabek izjednačio. Gosti su do pobjede došli u 90. minuti kad je Andrej Kramarić iz penala zabio za 3:2. U stilu panenke.

Hrvatski reprezentativac realizirao ga je majstorski, lagano po sredini gola za veliko slavlje gostiju i to nakon što je morao ponoviti kazneni udarac. Kod prvog pokušaja Kramarić od buke nije čuo znak suca i zabio je gol, ali je morao ponoviti.

Kramariću je to bio prvi gol ove sezone kojim je svojoj momčadi donio prvu pobjedu u ovogodišnjoj Bundesligi. To mu je bio 118. gol u 256. utakmici za Hoffenheim. Gol pogledajte OVDJE.