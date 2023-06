(VIDEO) Chelsea se oprostio od Kovačića: ‘Puno sjećanja, hvala ti Kova’

Mateo Kovačić napokon je predstavljen u svojem novom klubu, europskom i engleskom prvaku Manchester Cityju, a Kova će se u Građanima zadržati do lipnja 2027. godine.

Mateo će u Cityju na dresu nositi svoj omiljeni broj 8, a pred Kovačićem i ekipom je sezona u koju ulaze nakon najuspješnije sezone u povijesti kluba, kada su osvojili englesko prvenstvo i kup te Ligu prvaka.

Kovačić u City dolazi s već osvojenom Ligom prvaka s Chelseajem, koji se od Matea oprostio posebnim video u njegovu čast.

Official, confirmed. Mateo Kovacić joins Manchester City on permanent deal from Chelsea. 🔵✅ #MCFC

Chelsea will receive £25m fixed fee plus £5m add-ons.

Contract until June 2027. pic.twitter.com/z4Dve3a2KZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023