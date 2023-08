(VIDEO) Brozović zablistao u Ligi prvaka: Golom i asistencijom spasio Ronalda i društvo

Iako su potrošili puste milijune za pojačanja, zadnji je došao Otavio Monteiro iz Porta za 60 milijuna eura, Al Nassr nije dobro startao u novo prvenstvo, doživjeli su dva poraza, ali u utorak su se iskupili u Aziskoj Ligi prvaka.

Al Nassr našeg Marcela Brozovića, susreo se u play-offu kvalifikacija za Ligu prvaka s Al Ahlijem iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i pobijedio s 4:2.

Vatreni je odigrao jednu sjajnu utakmicu te je najzaslužniji za plasman AL Nassra u skupinu Azijske Lige prvaka.

Congratulations to Marcelo Brozovic on scoring his first goal for Al Nassr. That it was on a Ronaldo assist makes it double sweet. pic.twitter.com/xf5mlM8Mc1

— TCR. (@TeamCRonaldo) August 22, 2023