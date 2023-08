(VIDEO) Brozović debitirao i svjedočio povijesti: Pogledajte gol za čudesni rekord

Nakon dolaska u Al Nassr u kojem je postao najplaćeniji hrvatski sportaš, Marcelo Brozović ubilježio je prvi nastup u službenoj utakmici u svojem novom klubu. U novoj epizodi, Brozović je u dresu Al Nassra službeno debitirao pobjedom s 4:1 protiv tuniškog Monastira u Arapskom kupu prvaka, a pritom je svjedočio i povijesnom dosegu Cristiana Ronalda.

Ronaldo je već srušio mnoge rekorde, a sada ima još jedan, ovog puta u broju zabijenih golova glavom u povijesti. Izbio je ispred legendarnog pokojnog Nijemca Gerda Muellera, sada sa 145 golova glavom u karijeri, čime je ostavio za sobom i druge velikane iz prošlosti.

Portugalčev gol pogledajte – ovdje.

