(VIDEO) BRILJANTNA PREDSTAVA VATRENOG! U pet minuta postigao dva, pa dodao i treći pogodak za hat-trick!

Atalanta je na svom terenu uvjerljivo slavila protiv Venezije s 4:0 te tako učvrstila svoju poziciju na četvrtom mjestu Serije A. Briljantnu utakmicu odigrao je naš reprezentativac – Mario Pašalić.

Pašalić je postigao tri pogotka, a prvi put je tresao mrežu Venezije već u sedmoj minuti kada se u svom stilu priključio napadu iz drugog plana. Pet minuta kasnije, akcija je bila još ljepša, a Pašalić ponovno precizan.

Treći gol za Atalantu postigao je Teun Koopmeiners u 57. minuti, a deset minuta kasnije Pašalić je zaključio utakmicu svojim trećim pogotkom i hat-trickom.

Pašalić je tako došao do brojke od sedam pogodaka u sezoni Serije A, a jednom je bio precizan i u Ligi prvaka kada je zabio protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu.

7′: Mario Pasalic

12′: Mario Pasalic

67′: Mario Pasalic

A hat-trick for the forward as Atalanta lead Venezia 4-0.🔥 pic.twitter.com/izZOF6dYhY

