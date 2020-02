(VIDEO) BJELICA:’Doveo sam ih ovdje da vide kako ljudi rade osam sati dnevno i za koje novce’

Autor: J.V.H.

Kompletna momčad Dinama zajedno s trenerom Nenadom Bjelicom bila je u posjetu Kraševoj tvornici u Zagrebu. Intervju koji je tom prilikom nastao prenosimo u cijelosti sa Sportskih novosti.

Modre je u tvornici dočekao direktor proizodnje ‘hajdučkog’ prezimena Kaliterna (Janko), igrači i stručni stožer degustirali su čokoladne proizvode, neki i dobro napunili džepove. No, nije Bjelica zbog toga brinuo, odradili su već ovaj tjedan igrači jake treninge, neće šećer škoditi.

“Kontroliramo prehranu u klubu, međutim, ne zabranjujemo ništa, jer su igrači dovoljno profesionalni da zanju što smiju, a što ne smiju jesit. Sve što je pretjerano nije dobro, ni previše vode ni soka od naranče ne valja.”

A onda ipak nešto drugačije, nogometnije teme. Neki dan Nenad Bjelica bio je na potpisima ugovora novih i nekih starijih igrača, kako je zasad zadovoljan njima, što je dosad mogao vidjeti?

“Ti mladi igrači nisu pojačanja za prvu momčad, ali polako ćemo ih priključivati u rad prve momčadi. Za mene kao trenera najvažnija su ova produženja ugovora Leovca, Ćuže, More i Stojanovića, najviše tu profitiram. Kod tih mladih treba sačekati, dati im vremena kao što je rekao i sportski direktor, za adaptaciju. I za šest mjeseci, godinu, godinu i pol mogli bi biti dio prve momčadi Dinama.”

Natavila se Liga prvaka, a u srijedu smo vidjeli veliku pobjedu Atalante protiv Valencije. Ta je Atalanta došla, podsjetimo, iz Dinamove skupine, nakon što je u Maksimiru Dinamo slavio 4:0. Samo je još Manchester City tako visoko porazio Gasperinijevu momčad, bilo je 5:1? Eto, sad Pašalić i društvo gaze prema četvrtfinalu Lige prvaka.

“Nisam gledao utakmicu Atalante, pratio sam Leipzig, jer sam mislio da će Dani Olmo igrati pa me to više zanimalo. Ali, vidio sam rezultat, potvrdilo se opet koliko je to dobra momčad i koliko vrijede naši rezultati protiv njih.”

Dakle, taj poraza protiv Dinama Atalanti je najveći ove sezone.

“Godi nam to saznanje. To je bio početak sezone, možda smo ih uhvatili na krivoj nozi, mi smo već bili zahuktani, oni se tek uhodavali. Ali, vidjeli ste kako su iz tjedna u tjedan rasli, prošle godine su bili treći u Italiji, sad nastavljaju tim putem.”

I Dinamo je ovog proljeća malo na krivoj nozi, Rijeka na Rujevici i Osijek u Gradskom vrtu uhvatili su Modre u raskoraku, pa onda sve to što se događalo u Osijeku na samom kraju utakmice i poslije njega.

“A to su situacije koje se događaju. Nisam ponosan kako sam reagirao, ali svi kad se naljutimo reagiramo emotivno. To je sve život, idemo dalje, to su sve stvari iz kojih treba učiti.”

Bjelica je kažnjen s mjesec dana zabrane vođenja momčadi, međutim, na tu temu nije želio previše govoriti.

“Klub se očitovao. Žalit ćemo se pa ćemo vidjeti što dalje – zaključio je Bjelica, puno bolje raspoložen nego što je bio proteklih dana.”

Očito, napetosti su malo smanjene, čuli smo da se zadnjih dana na svim razinama u klubu dosta razgovaralo, od svlačionice do kancelarija, Dinamo jest u svojevrsnoj rezultatskoj krizi, u takvim su situacijama jedini izlaz – pobjede. U nedjelju u Maksimir stiže Inter, nakon toga i Rijeka, a potom Modri idu u Split, na veliki derbi. Ne treba naglašavati da bi devet bodova iz te tri utakmice sasvim okrenula tu mutnu proljetnu sliku, vratila idilu i mir u maksimirske odaje. Je li team building pod nazivom ‘Bjelica i tvornica čokolade’ ispunio svrhu, vidjet ćemo već u nedjelju protiv Zaprešićana.