(VIDEO) BIVŠI ZVEZDAŠ POLUDIO NA SUCE: Krenuo u obračun u balkanskom stilu, sve je izmaknulo kontroli…

Nekad suci stvarno mogu izluditi trenere i igrače, a ako ćemo gledati snimku Portugalca Ricarda Sa Pintu su baš dobro izludili tijekom utakmice u kojoj je imao pozitivan rezultat.

Bivši stručnjak Crvene zvezde danas vodi iranski Estahghlal. Njegova momčad je u 89 . imala remi 1:1. Jedna odluka izazvala je bijes kod Portugalca koji krenuo u fizički obračun sa sucima, na način kako se ponekad zna vidjeti na prostorima na kojima je nekad radio kao trener beogradskog kluba.

Ubrzo je dobio crveni karton, ali je nastavio prozivati suce. Kada se situacija izmakla kontroli stručni stožer ga je izbacio s terena i odveo na hlađenje u svlačionicu.

Iako trenera nije bilo na klupi ekipa je pobijedila na kraju s 2:1 golom u 98. minuti te su tako na vrhu lige. U karijeri je vodio Sporting, Standard i brojne manje klubove.

Raging Ricardo Sá Pinto sent off during touchline row with Gol Gohar staff. His team (Esteghlal FC) won the match 2-1. pic.twitter.com/Cq5z2jVQv2

— Hatam Shiralizadeh (@hatam_daddy1980) October 2, 2022