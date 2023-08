(VIDEO) Bivši suigrač Vatrenog briljirao na debiju: Navijač mu zatim poklonio dar vrijedan 100 tisuća dolara

Odlazak u Saudijsku Arabiju postao je sasvim normalna stvar za nogometaše. Još donedavno su sanjali Ligu prvaka, ali moć novca koji dobiju na Bliskom istoku je jača.

Osim novca bogati šeic često im poklone i aute, satove ili slične stvari koje se poklanjaju u svijetu bogatih. Da se stvari uistinu poklanjaju uvjerio se bivši suigrač Dejana Lovrena, Fabinho.

On je ovo ljeto iz Liverpoola stigao u Al Ittihad gdje su ga dočekali Ngolo Kante i Karim Benzema. Vrijednost transfera je iznosila 50 milijuna eura, a debitirao je sinoć u pobjedi protiv Al Read 3:0.

U toj pobjedi Fabinho je ostavio dobar dojam, ali za jednog navijača kluba je toliko oduševio da je Brazilca odlučio nagraditi ni više ni manje nego Rolexom vrijednim 100 tisuća dolara.

Fabinho was gifted a Rolex by a fan because he played well… A FAN.

Na we can’t compete with Saudi 😂😂 pic.twitter.com/VgDWduDeEB

— The Kop Watch (@TheKopWatch) August 14, 2023