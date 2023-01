(VIDEO) BIVŠI PARTIZANOVAC DOHVATIO SE SA ZVIJEZDOM! Kakva ‘makljaža’, svi su gledali prema njima

Nogometaši Barcelone slavili su s 1:0 protiv Atletico Madrida i tako samostalno preuzeli vrh španjolskog prvenstva s 3 boda više od Real Madrida.

Gol vrijedan tri boda postigao je Dembele, a utakmicu je obilježilo hrvanje Stefana Savića i Ferrana Torresa. U kojem je bilo svega, ali sve se brzo razriješilo.

Bili su u duelu za loptu, a nakon toga nastavili su hrvati na travnjaku. U jednom trenutku poletio je i Savićev lakat, ali je na svu sreću izbjegao Španjolca koji je mogao se teško povrijediti.

Zanimljivo oba dva igrača prije dolaska u Španjolsku bili su članovi Manchester Citya. Crnogorski reprezentativac Savić, svojedobno u beogradskom Partizanu, u dresu kluba iz Manchestera proveo je jednu sezonu, a onda preko Fiorentine stigao na Wanda Metropoliano.

The gloves are off!! 🥊

Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap… 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0

— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023