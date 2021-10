(VIDEO) BIVŠEG TALENTA REALA DJEVOJKA PREGAZILA AUTOMOBILOM! Prijetila mu snimkom, a on ju prevario s najboljom prijateljicom!

Španjolski nogometaš i nekadašnji veliki talent Real Madrida Jese Rodriguez ostat će upamćen više po djelima van terena nego na nogometnim travnjacima.

Nekoć je važio za velikog talenta, a nakon Reala igrao je i u PSG-u. No, više će ga se pamtiti po ljepoticama kojima je bio okružen, burnim prekidima, ali i bizarnim incidentima.

Jese ima petero djece s tri različite žene, a sada se našao na naslovnicama nakon nevjerojatnog incidenta.

Naime, 28-godišnjeg Španjolca autom je pregazila djevojka. Riječ je o Aurah Ruiz, poznatoj reality zvijezdi u Španjolskoj. Jese je Aurah prevario s njezinom najboljom prijateljicom, zbog čega je i dobio otkaz u PSG-u. Na kraju se pomirio sa Španjolkom koja mu je odlučila oprostiti prevaru.

Jese je s drugom djevojkom samo imao avanturu, zbog koje je kršio i Covid protokole, a Aurah mu je očito sve zaboravila. Svojevremeno Španjolka mu je prijetila puštanjem njihovog porno uratka u javnost. Moguće da je to bio adut u njihovom pomirenju.

U španjolskim medijima se nagađa kako su upravo njih dvoje snimljeni u javnosti tijekom žustre svađe, dok par tvrdi da se ništa nije dogodilo. Društvenim mrežama kruži snimka za koju mnogi vjeruju kako prikazuje trenutak kada djevojka udara autom bivšu zvijezdu Reala i PSG-a.

The incident of Jese Rodriguez being hit by his girlfriend Aruah Ruiz was recorded by someone. pic.twitter.com/HWalTYlhvH

