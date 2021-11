(VIDEO) BILIĆEV MILJENIK STRADAO IZVODEĆI KORNER! Skandal i prekid utakmice! Huligani ponovno divljaju!

Veliki francuski derbi u 14. kolu francuske Ligue 1 između Lyona i Marseillea prekinut je već u drugoj minuti zbog divljanja huligana. Rezultat je bio 0:0.

Marseilleov ponajbolji igrač i miljenik našeg Slavena Bilića dok je vodio West Ham, Dmitri Payet, izvodio je jedan korner prilikom čega je teško stradao.

Naime, huligani su Payeta pogodili bocom u glavu.

Sudac je odmah nakon incidenta prekinuo susret i poslao igrače u svlačionicu. Payetu je odmah pružena medicinska pomoć i nije poznato hoće li se utakmica nastaviti.

♨️ 𝐅𝐚𝐫𝐜𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐢𝐧 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟏;

❗️Lyon-Marseille suspended already after Payet was struck by an object thrown from the crowd.#OLOM pic.twitter.com/UD2wmt9ZLP

— Philip Alimo (@alimo_philip) November 21, 2021