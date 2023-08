(VIDEO) Bilić slavio, Brozoviću pohvale, a Ronaldo iznenadio: ‘Tužno je gledati ovakav pad’

Autor: Ivor Krapac

Slaven Bilić ima prvu pobjedu u službenoj utakmici na klupi Al Fateha, prvoligaša iz Saudijske Arabije u kojem je bivši hrvatski izbornik preuzeo trenersku dužnost u srpnju. Bilićeva momčad je u drugom kolu prvenstva u gostima s 3:1 slavila protiv Al Akhdouda, a nakon tog rezultata je treća na ljestvici s četiri boda nakon prva dva kola.

Glavnu ulogu u gostujućoj pobjedi Al Fateha imao je Cristian Tello, 32-godišnji španjolski napadač, bivši igrač Barcelone.

Tello je prvo bio strijelac iz penala u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena, a potom i iz igre nakon ulaska u sudačku nadoknadu na kraju utakmice.





Bilićeva momčad se izvukla iz minusa

Prije toga, Al Akhdoud je zabio prvi gol na utakmici. Strijelac je u 23. minuti bio Rumunj Florin Tanase, a Bilićeva momčad uspjela se izvući iz tog minusa.

Na 1:1 je u 36. minuti izjednačio Marokanac Mourad Batna, a kasnije je glavnu ulogu imao dvostruki strijelac Tello.

Nakon početka ligaške sezone s remijem, za Bilića su stvari krenule bolje, a rezultatski gledano, drugačija je situacija s Al Nassrom, skupom momčadi koja u svojim redovima, među ostalima, ima Marcela Brozovića i Cristiana Ronalda.

Slaven Bilic (Al Fateh Manager) | “Having Brozovic in his prime in the league is great.” pic.twitter.com/mMnb6B5ion — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 13, 2023









Al Nassr ima dva poraza na početku novog saudijskog prvenstva. Brozovićeva i Ronaldova momčad ostala je na bodovnoj nuli poslije 2:0 u korist gostujućeg Al-Taawona u drugom kolu.

Strijelci su bili Kamerunac Leandre Tawamba u 20. minuti i domaći igrač Ahmed Bahusayn duboko u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice.

Brozović je igrao od početka do kraja susreta, a bez obzira na poraz, učinak na terenu pokazuje da 30-godišnji hrvatski reprezentativac nije bio Al Nassrov problem protiv Al-Taawona.









Iskusni Vatreni bio je najbolje ocijenjeni igrač svoje momčadi, zaslužio je pohvale, a statistički gledano, imao je 113 dodira i 89 posto točnosti dodavanja, sa šest ključnih dodavanja, onih koje vode do prilike za zabijanje gola.

Brozović je imao i sedam preciznih centaršuteva, a 14 od 16 dugih lopti koje je uputio pronašlo je suigrače.

Brozović je iskočio iz sivila Al Nassra, a u to sivilo u drugom porazu u prvenstvu uklopio se Cristiano Ronaldo.

Portugalska zvijezda također je igrala od početka do kraja, no nije to bilo dobro. Najviše je začudio Ronaldov potez u 63. minuti, u situaciji u kojoj je mogao zabiti za 1:1, ali potpuno se ‘zapetljao’ nakon što je izbio pred protivničkog golmana.

Umjesto da zabije, Portugalac je vukao loptu predugo, a ispao je to užas za njegovu momčad, s obzirom na to da ga je sustigla i zaustavila obrana protivnika.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Na slab nastup 38-godišnje zvijezde stigle su reakcije navijača na Twitteru, danas X-u. Nisu bile dobre, a neke od njih objavio je The Sun.

“Tužno je gledati ovakav pad, iskreno…”, pisalo je u jednom komentaru.

“Gotov je”, bio je kratak drugi navijač u svojoj reakciji.

“Baš je tužno ovo vidjeti”, stajalo je u još jednom komentaru, s ’emojijem’ slomljenog srca.

“Ovo je grdo, čovječe”, piše u drugoj reakciji.

“Iskreno, tužan prizor”, napisao je još jedan nogometni navijač na Twitteru, danas X-u.

Loš start u prvenstvu za Al Nassr donosi sasvim drugačiju sliku od one nedavne, s osvajanjem Arapskog klupskog kupa prvaka proteklog vikenda u saudijskom finalu protiv Al-Hilala.