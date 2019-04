(VIDEO) BILI SMO S ĆIROM I DALIĆEM NA KORIZMENOJ TRIBINI: Izbornik vjernicima otkrio nepoznate detalje iz svog života

“Sve me Dalić pitao, ništa me nije poslušao, zna on posao bolje nego ja”, rekao je Ćiro Blažević, a Zlatko Dalić je uzvratio: “To su nove generacije, s njima sam morao drugačije, učio sam ih poniznosti, da nas ne prebace glave, i mene i njih”, rekli su to Ćiro Blažević i Zlatko Dalić na Korizmenoj tribini u crkvi Svetog Augustina Kažotića gdje su bili gosti povodom uskršnjih blagdana.

Obojica su pričali o svojoj vjeri, neraskidivo vezano. Uz svoju sudbinu, pričali o jedinstvu hrvatskog naroda, identitetu, sreći i zanosti i poztivnosti koja nam svima nedostaje. Ćiro je kao uvijek bio silno duhovit, dočim je Dalić bio ozbiljan i govorio je neke stvari koje nije nikad prije.

“U pet mjeseci nisam povisio glas, radio sam na tome da budemo obitelj bez trzavica. Oni znaju igrati nogomet, ja sam se bavio drugim stvarima”, kazao je Dalić u svojem izlaganju.

U lijepoj i komornoj atmosferi sastanak s vjernicima bio je i potrajao, a nakon tribine obojica su ostali satima među mladima koji su se fotografirali i tražili potpise od proslavljenih trenera.

Uistinu, vrijedi pogledati kako je to bilo…