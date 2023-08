(VIDEO) Beljo zabio Bayernu: Sjajnim driblingom podsjetio na ‘pravog’ Ronalda

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dion Drena Beljo mladi (21) napadač Augsburga i hrvatske reprezentacije postigao je utješan pogodak za svoju momčad u porazu od Bayerna 3:1.

Beljo je u igru ušao u 66. minuti, a pet minuta prije kraja odlično je reagirao na pravovremeno dodavanje Enesa Demirovića, pobjegao De Lightu, a onda u stilu brazilskog Ronalda zaobišao vratara Nubela i zabio.

Bayern je bio favorit te je to i opravdao. Poveli su u 32. minuti golom Udokhaia, a onda je najskuplje pojačanje u povijesti Bayerna Harry Kane zabio drugu utakmicu zaredom. Zabio je Kane i treći gol na utakmici u 69.





Borba za prvu

Pred Beljom je borba za prvih 11 gdje je većinom i igrao prošle sezone. Bio mu je ovo četvrti gol u sveukupno 21 nastupu za njemački klub u koji je stigao u siječnju iz Osijeka. Drugi Hrvat, David Čolina, nije ulazio u igru. Gol pogledajte OVDJE.

Ranije su Mainz i Eintracht odigrali 1:1. Mainz je poveo golom Korejanca Lee Yae Sunga (25), a kada je u 40. minuti isključen Anagaur Knauff, činilo se da će domaći lako do bodova.

No, u 91. minuti Egipćanin Marmoush je izjednačio. Hrvoje Smolčić je igrao do 80. minute, a Kristijan Jakić do 70. u momčadi iz Frankfurta.