(VIDEO) BBB I TORCIDA DIVLJALI U SLAVONIJI: Veliki sukob prije derbija Hajduka i Dinama, radile mačete i sjekire

Hajduk i Dinamo će sutra na Poljudu igrati utakmicu koja bi mogla donijeti važan Dinamov korak u borbi za naslov prvaka, dok će se Hajduk boriti za zadržavanje u utrci za titulu. Dok traje zagrijavanje za veliki derbi, poznata navijačka stranica je na Twitteru objavila video na kojem se vidi navijački sukob za koji se tvrdi da je djelo BBB-a i Torcide. Kako se dodaje, sve se dogodilo u Slavoniji, u Ceriću.

U sukobu su, između ostalog, radile mačete i sjekire na strani za koju se tvrdi da je Torcidina. Za BBB se tvrdi da su na sukob u Ceriću došli s kolcima.

Uskoro više.

17.04.2022🇭🇷BBB (Dinamo Zagreb) vs Torcida Split, fight in Ceric (slavonija), Torcida 23-30 lads with machete, axes etc., BBB come with the around 40 People, only with the sticks https://t.co/Fjy3xrmcco#hajduk #split #dinamo #zagreb #hooligans pic.twitter.com/VbmDBY4pkT

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 18, 2022