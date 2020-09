(VIDEO) BARCA SE OPROSTILA OD RAKETE UZ PORUKU: ‘OVO TI NEĆEMO ZABORAVITI!’ Kapetan Seville: Svake godine nadmaši sam sebe

Ivan Rakitić nakon šest godina napušta Barcelonu i seli u Sevillu, iz koje je 2014. za 18 milijuna eura stigao na Nou Camp.

Klub iz Andaluzije sada je za njega platio samo 1,5 milijuna eura, a Ivan je stavio potpis za četverogodišnji ugovor.

Barcelona se od Raketa oprostila prigodnim videom uz poruku:

‘Uvijek ćeš biti dio naše povijesti. Ove trenutke nikada nećemo zaboraviti. Hvala ti.’

🙌 These moments, we shall never forget!

💙❤️ Thank you, @ivanrakitic pic.twitter.com/qAzdZHbhno

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020