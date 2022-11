(VIDEO) AUTORI VELIKE SENZACIJE OPET SLAVE: Ponovno su sve šokirali, uz velikog favorita idu dalje

Posljednje kolo prvog kruga Svjetskog prvenstva u Katru počelo je raspletom situacije u skupini A, a na kraju dana, veselje zbog prolaska dalje imaju reprezentativci Nizozemske i Senegala.

Nizozemci su došli do prvog mjesta pobjedom nad domaćim Katrom, s 2:0 u toj utakmici, dok su Senegalci s 2:1 bili jači od Ekvadora u izravnoj borbi za osminu finala. Senegalski reprezentativci su, tako, stigli do drugog kruga i korak su do ponavljanja senzacionalnog uspjeha iz 2002., kada su došli do četvrtfinala SP-a u Japanu i Južnoj Koreji.

Penal bacio Ekvadorce u minus

Senegalci su svoj ogled s Ekvadorom započeli s dvije lijepe prilike koje nisu iskoristili Idrissa Gueye i Boulaye Dia, a prvi put su se veselili pri kraju prvog poluvremena. Nakon što je Piero Hincapie u kaznenom prostoru srušio Ismailu Sarra, loptu je uzeo upravo Sarr koji je iz penala zabio za vodstvo svoje momčadi u 44. minuti.

U drugom poluvremenu stigla su nova uzbuđenja – i još dva gola, po jedan u svakoj mreži.

Ekvadorci se vratili pa opet pali

Senegalci odlaze u osminu finala s drugog mjesta u skupini A, a prva je Nizozemska koja je nanijela i treći poraz domaćem Katru.

U slučaju Nizozemaca, nije bilo puno problema u dolasku do pobjede. Slavlje su im donijeli golovi Codyja Gakpa u 26. i Frenkieja de Jonga u 49. minuti. Kao i do sada na SP-u, katarski reprezentativci nisu imali pravi odgovor favoritu i opraštaju se od nastupa na domaćem turniru sa sva tri poraza.

Nizozemci će u osmini finala dočekati drugoplasiranog iz skupine B u kojoj uoči posljednjeg kola vodi Engleska, a slijede Iran, SAD i Wales, Velšani s najmanje šansi za prolazak dalje. Senegalci će ići na najboljeg iz te grupe.