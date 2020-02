(VIDEO) AUTOGOL IZ SNOVA: Reagirao je tako nespretno da mu se svijet smije

Nogometaši PSG-a savladali su Lyon 4:2, ali utakmicu u Parizu obilježio je rijetko viđen autogol igrača gostiju.

Brazilac Fernando Marcal postigao je nesvakidašnji autogol, koji će biti dugo prepričavan.

PSG je bio u napadu, loptu je vukao Kylian Mbappé, međutim, njegovo dodavanje Julian Draxler nije završio kako je trebalo, pa je jedan defanzivac uspio osujetiti pokušaj.

Međutim, lopta se vratila do Nijemca, koji ju je uputio u peterac, odakle je Fernando reagirao nespretno i u stilu rasnih strijelaca zakucao loptu u vlastitu mrežu.

VIDEO:

Lyon’s Fernando Marcal scored an unbelievable own goal in their 4-2 defeat to PSG. [Canal+] pic.twitter.com/M1bDKIM9rH

