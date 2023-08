(VIDEO) Arsenal šokirao City, navijači nahvalili Kovačića: ‘Kao da cijeli život igra za nas’

Nogometaši Arsenala su na Wembleyu nakon boljeg izvođenja s 11 metara osvojili FA Community Shield. Bili su bolji od prvaka Europe, Manchester Citya za koje je debitirao Mateo Kovačić.

Vatreni je krenuo od prve minute, a izašao je u 64. minuti kada je u igru ušao legenda kluba Kevin De Bruyne. Bila je to vrlo čvrsta utakmica s puno nervoze pas smo već u prvom poluvremenu vidjeli četiri žuta kartona.

Kako se kraj bližio utakmica je postala bolja, pokušavalo se s obje strane, no ipak do vodstva u 77. minuti dolaze Građani preko Colea Palmera koji je krasnim pogotkom s ruba šesnaesterca matirao Ramsdalea za 1:0 Manchester Citya.

Činilo se kako će City osvojiti prvi trofej sezone, a onda šok. Promašili su dvije odlične prilike i to im se odbilo od glavu. U 11. minuti sudačke nadoknade, kad je sretno pogodio Trossard.

✨ Mateo Kovacic, fitting in like he’s been at City all his life.. Great to see#ManCity pic.twitter.com/IesS9stt48

— 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 (@Doozy_45) August 6, 2023