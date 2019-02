(VIDEO) ARSENAL PODSJETIO NA DAN KADA SU MNOGI ZAPLAKALI! Eduardo će ovaj trenutak pamtiti do je živ

Vrlo je to lijepa gesta Arsenala. Naime, prije deset godina, podsjetio je Arsenal na svom Twitter-profilu, na travnjak se nakon teškog loma noge vratio hrvatski nogometni reprezentativac Eduardo da Silva.

“Trebalo mu je samo dvadeset minuta da svoj povratak obilježi pogotkom”, stoji u objavi Arsenala.

Kobnog 23. veljače 2008. godine Eduardo je pretrpio jednu od najgorih ozljeda u povijesti nogometa. Martin Taylor mu je krvnički uklizao i slomio lijevu fibuli i gležanj koji je na kraju visio s noge Dudua. Oporavak je trajao dugo, a vratio se 16. veljače 2009. godine, dakle prije 10 godina u utakmici FA kupa protiv Cardiffa.

Glavom je zabio u 20. minuti za vodstvo momčadi od 1-0. U konačnih 4-0 ugradio zabio je i s bijele točke.

🗓 A decade ago today, @EduardoDaSilva made his first appearance in a year, after recovering from a broken leg…

It took him just 20 minutes to mark his return with a goal 👏 pic.twitter.com/fKuKwWoKH9

— Arsenal FC (@Arsenal) 16. veljače 2019.