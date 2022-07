(VIDEO) ARGENTINAC ZAPALIO RIM: Samo je sjeo i gledao tisuće navijača

Jedan od igrača koji je bio najviše tražen tijekom ovog prijelaznog roka na Apeninima, bio je Paul Dybala, koji je napustio Juventus na kraju ugovora i postao je slobodan igrač.

Najviše se špekuliralo kako će Argentinac u Inter, ali Roma i Mourinho bili su uporni u nagovaranju Dybale da dođe u Romu i na kraju su u tome i uspjeli.

Dybala je potpisao za Vučicu i to je toliko razgalilo navijače Rome da su mu priredili spektakularan doček na predstavljanju u novom klubu.

Tisuće navijača

Na ulicama Rima se okupilo više od 50 tisuća navijača koji su došli na njegovo predstavljanje, a sam izlazak Dybale potpuno je doveo u trans navijače, koji su palili baklje i vijorili zastavama.

In Rome we welcome people differently… 🔥

💎 @PauDybala_JR x #ASRoma 🟨🟥 pic.twitter.com/dMMy6ydO51

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 26, 2022