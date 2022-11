(VIDEO) ARGENTINA PROŠLA, MESSI ‘ZAPUCAO’ KOMIČAN PENAL: Velika drama odlučila o drugom putniku

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon poraza od Saudijske Arabije u prvom kolu, Argentina je ipak izbjegla veliki šok na Svjetskom prvenstvu u Katru. Argentinci idu dalje, osvojili su prvo mjesto u svojoj skupini C prvog kruga, a do cilja u prvom dijelu natjecanja došli su s 2:0 protiv Poljske u posljednjem kolu.

Uz Argentinu, putnik u osminu finala su i Poljaci, koji su imali bolju gol-razliku od Meksikanaca nakon što su i jedni i drugi završili natjecanje u skupini s po četiri boda. Do toga je došlo nakon što je Meksiko s 2:1 svladao Saudijsku Arabiju, što meksičkim reprezentativcima nije bilo dovoljno za prolazak dalje.

Argentina turn on the style to finish top of Group C!@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022

Argentini su tri boda protiv Poljske donijeli Alexis Mac Allister u 46. i Julian Alvarez u 67. minuti. Jedan od favorita SP-a time je okrunio svoju dominaciju na terenu, a gurnuo je u drugi plan neiskorišteni penal Lionela Messija u 37. minuti, kada je udarac s bijele točke obranio Wojciech Szczesny.

Do tog penala došlo je nakon dosuđenog prekršaja koji je po puno analiza bio pogrešno ‘sviran’, pa čak i komičan. Szczesny je u borbi za loptu išao prema Messijevoj glavi, nije djelovalo da je tu bilo prekršaja u kontaktu poljskog golmana i glavne argentinske zvijezde, no nakon što se oglasio VAR, nizozemski sudac Danny Makkelie išao je pogledati snimku. Konačna Nizozemčeva odluka stigla je pokazivanjem na bijelu točku, no Szczesny je svojom obranom spriječio da se dogodi gol koji bi djelovao kao nepravda.

U utakmici Meksiko – Saudijska Arabija za Meksikance su zabijali Henry Martin u 47. i Luis Chavez u 52. minuti. Silno su željeli i više, trajali su brojni napadi, no veći broj meksičkih golova spriječio je Mohammed Al Owais na vratima Saudijaca.

Nakon što su se Meksikanci sasvim otvorili, u sudačkoj nadoknadi na kraju susreta Saudijci su to kaznili golom Salema Al Dawsarija, što je najviše razveselilo Poljsku koja je ‘visila’ poslije svojeg poraza.









Mexico win but it is not quite enough! @adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022









Najzanimljivije trenutke utakmica pogledajte – ovdje.

S ovakvim raspletom, Argentina je izbjegla susret s Francuskom u osmini finala. Argentinci će u borbi za četvrtfinale ići na Australiju, protiv koje će igrati u subotu s početkom u 20 sati po našem vremenu.

Francuzi u osmini finala idu na Poljake. Ta utakmica na rasporedu je u nedjelju i počet će u četiri popodne po našem vremenu.