(VIDEO) ALBANCI UDARILI BEŽANIJU! Ovakvom protunapadu nisu se ni u snu nadali

Nepotrebne scene nasilja i niskih strasti kojih smo bili svjedoci na utakmici u Tirani između Albanije i Poljske, kada su domaći navijači nakon pogotka Poljaka zasuli teren raznim predmetima imale su i svoju uvertiru na ulicama glavnog albanskog grada.

Tako je internetom počela kružiti snimka navijača Albanije koji su u velikom broju odlučili napasti desetak Poljaka ispred stadiona.

No očito Albanci nisu dobro procijenili situaciju pošto su Poljaci krenuli u žustar protunapad i natjerali domaće navijače na bežaniju.

Okrivili Poljake

Inače nogometni savez Albanije je poslije utakmice osudio ponašanje dijela navijača, ali je za njihovu reakciju okrivio provokacije od strane poljskih navijača.

WC Qualification. 12.10.2021

Albania – Poland.

Before the game, Albanians tried to confront with a smaller group of Polish fans, near the satdium. pic.twitter.com/nnfYUOOLI8









