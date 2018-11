(VIDEO) ALARM U REPREZENTACIJI! Jeste li primijetili dva OGROMNA hendikepa koja svi iskorištavaju!?

Premda, ako ćemo realno sagledati utakmice protiv Španjolske i Engleske, Hrvatska nije izgledala tako loše i neuvjerljivo, problemi su itekako prisutni i to ne minorni problemi, već je riječ o ozbiljnom hendikepu koji su sve suparničke momčadi počele utilizirati.

Liga nacija nije toliko značajno natjecanje pa se ovo ispadanje u niži rang može smatrati samo sramota za doprvaka svijeta, ali ne i kao neki veliki neuspjeh kako se to prezentira u javnosti. Međutim, Liga nacija dobar je sustav priprema za kvalifikacije i veća natjecanja jer ipak ima dozu komeptitivnosti za razilku od prijateljskih i ipak je u igri nekakav prestiž pa momčadi daju sve od sebe.

Nakon odigrane skupne faze Lige nacija možemo biti i zadovoljni i nezadovoljni. Ono što valja naglasiti kako svakako moramo biti zadovoljni napretkom u igri Hrvatske. Iako je sve to u fazi razvoja i mora se još podosta raditi na ‘finom ugođavanju’, Hrvatska ima igru.

Nije bilo loše, ali…

Pojasnit ćemo tezu. Prije Dalića, Hrvatska je bila taktičk neuredna i neodgovorna, bez ikakve filozfije, a opet s previše improvizacije, stijihske igre i individualnih bljeskova. Danas, godinu dana nakon što je Dalić preuzeo momčad, Hrvatska ima igru, ima kompaktnu obranu koja, ruku na srce puno griješi, ima čvrsti blok, sposobna je stvarati visoki pritisak i to bez da se bezglavo jurca, već se koncentrirano napada slabnije zone protivnika.

S druge strane vidjeli smo i kako se polako gubi jednoličnost u napadima, više nisu u planu samo preklapanja bekova i krila, uveo je Dalić i neke nove mehanizme koji iskorištavaju puni potencijal veznog reda. Lopte teče brže, nema više paničnog traženja suigrača, zna se tko gdje stoji, znaju se uloge, osjeća se lagani dašak pozicijskog nogometa, koji je temelj gotovo svake ekipe danas koja drži do konkurentnosti.

Ipak, ima tu još jako puno posla,posebice u obrani koja je napravila hrpu grešaka i protiv Španjolske i protiv Engleske, ali napravili su ih zajedno što znači da su u koordinaciji, ali krivoj koordinaciji, kojoj treba samo ‘fino ugođavanje’.

Što se napada tiče, Hrvatska je tu vrlo moćna, s Rebićem kao ‘pressing forwardom’ koji svojim kretnjama, energijom i eksplozijom, unosi nemir u protivničku obranu, odnosno Perišićem koji se s boka urezuje prema sredini i traži šansu za šut ili dodavanje na pet metara, s Kramarićem koji se sjajno ubacuje iz drugog plana i prava je napast i s ruba kaznenog i u kaznenom prostoru.

Poradilo se puno i na koheziji obrane i veznog reda. Više se veznjaci ne moraju spuštati niže po loptu već su stoperi ti koji su polako počeli preuzimati početak kreacije napada i počeli su znatno bolje podnositi pritisak.

Pa gdje je onda problem?

Problem je upravo u tome što Hrvatska i dalje ima vrlo bazični sustav koji je tek u povojima i na kojem se mora puno raditi da bi bio djelotvoran u svakoj utakmici. Za sada se mogu detektirati dva velika hendikepa koja protivnici sustavno iskorištavaju i to nažalost efikasno.

Prvi i najveći problem su prekidi. Znate li da je Hrvatska u Dalićevoj eri primila čak devet golova nakon prekida, od toga dva – nakon auta! Protiv Grčke nam je zabio Sokratis nakon kornera. Danske na SP-u, Jorgensen nakon auta. Protiv Rusije zabio je Fernandes nakon kornera, Engleske Trippier iz slobodnjaka, Francuske autogol Mandže u finalu. U Elcheu je zabio Ramos glavom nakon kornera, protiv Jordana smo dobili iz slobodnjaka, a protiv Engleske smo oba gola dobili nakon prekida. Lingard je zabio nakon auta, a Kane nakon centaršuta iz slobodnjaka.

Primijećujete li da je Hrvatska šest utakmica za redom primila gol iz prekida? To više nije slučajnost, to je ozbiljan hendikep, a da stvar bude gora taj su hendikep počeli iskorištavati svi i to na očigled. Mogli se primijetiti kako su Englezi cijelu utakmicu na Wembleyju forsirali prekršaje u zoni centaršuta, otprilike na istoj distanci odakle je pao pobjedonosni pogodak.

Svaki udarac iz kuta bio je noćna mora i gotovo svi su centaršuteti odsjedali na glavama igrača Gordog Albiona. Da je samo jedan bio precizniji, to bi završilo jako loše po Hrvatsku. Je li problem u Vidi i Lovrenu, treba li tražiti druga stoperska riješenja? Je li problem u tome što doista malo igrača u momčadi Vatrenih ima dobru skok igru? Je li problem u struci jer Englezi imaju poseban ‘team’ stručnjaka koji razrauđuje prekide? Je li problem nekoordinacija prilikom prekida? Ne znamo, ali riješenje se mora pronaći.

Drugi problem, koji protivnici iskorištavaju možda i više od prekida su bočne pozicije. Hrvatska je protiv Engleske, nakon izlaska Vrsaljka, igrala s četiri stopera u zadnjoj liniji. Jedvaj i Milić igrali su bekove i to nimalo dobro. Jedvaj si je kupio nešto kredita dvama golovima protiv Španjolske, ali to ne bi trebalo anulirati lošu igru u obrani. Što se Milića tiče, njega više ne treba stavljati na poziju beka, osim ako nije riječ o ‘no-nonsense’ beku koji gotovo da ni nema ofezivne zadaća, a to nije slučaj u Dalićevu sustavu.

Problem je što protivnici znaju da su te dvije zone najranjivije i udaraju po njima cijelo vrijeme sve dok se nešto ne dogodi. Iskorištavali su ih i Englezi i Španjolci i mnogi prije njih, a za sada je riješenja vrlo malo. Kada igra Vrsaljko barem je jedna strana sigurna, ali što kada ga nema?

Nedostatak bekova može se izravno povezati i velikim brojem prekršaja u zoni bočnih centaršuteva jer se na silu zaustavljaju napadi i prodori. Bek se zbog svojih presdispozicija, fizičkih, tehničkih i trkačkih može nositi s krilima, ali stoper ili možda defenzivni vezni koji se pomiče na tu poziciju kako bi pokrpao rupu, ne može i onda pribjegava prekršaju. A već smo razlučili kako završavaju prekidi u posljednje vrijeme.

Kada se ovako sagleda, problemi su nam zapravo povezani, a na Daliću je da ih riješi do sljedećeg natjecanja jer ipak Hrvatska sada ima visoki standard koji se mora održati, a nekako sumnjamo da izborniku nije stalo do toga.