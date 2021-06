(VIDEO) AKTIVIZAM GA SKORO DOŠAO GLAVE: ‘Snajperisti su ga već imali na nišanu’

Njemačka policija umalo je pucala na “Greenpeaceovog” aktivistu koji je neposredno prije početka utakmice između Njemačke i Francuske 0:1 u Muchenu, paraglajderom presjekao televizijske kablove na krovu stadiona, povrijedio dvoje ljudi, te sletio na teren.

“Snajperisti su ga već imali na nišanu. Da je policija utvrdila da se radi o terorističkom napadu, platio bi to životom”, rekao je u srijedu ministar unutarnjih poslova za bavarsku regiju Joachim Herrmann.

On je namjeravao preletjeti stadion i na teren baciti loptu sa sloganom “Izbacite naftu“, kako bi skrenuo pažnju javnosti na zaštitu okoliša, ali stvari su krenule po zlu. Presjekao je televizijske kablove na krovu stadiona, a komadi plastike i metala koji su pritom pali na tribinu povrijedili su najmanje dvije osobe koje su završile u bolnici.

Isprika Greenpeacea

Ekološka organizacija “Greenpeace” ispričala se zbog povreda koje je nekolicini navijača nanio njihov aktivista prilikom slijetanja padobranom na Allianz Arenu.

Padobranac je nadletio travnjak s natpisom “Izbacite naftu” prije nego što je izgubio ravnotežu i udario u kablove viseće kamere. UEFA je saopćila kako je nekoliko ljudi primljeno u bolnicu.

“Nismo imali ovakvu namjeru. Željeli smo da aktivista preleti stadion i pusti loptu sa sloganom na teren”, izjavili su iz Greenpeacea.

Šokirani Deschamps

“Sramota je ovo što se desilo, za malo smo izbjegli tragediju. Prvo sam mislio kako je sve ovo planirano, a kasnije je bilo dramatično, i na kraju je dobro što imamo samo povrijeđene, mogla je biti katastrofa. Mi smo morali bježati, a ja sam zaradio čvorugu, pošto sam udario glavom u vrh klupe “, izjavio je izbornik Francuske.

Kako navode francuski mediji, Deschamps je ovo posebno teško doživio, budući da mu je brat poginuo u padu aviona, kada je legendarni nogometaš imao samo 19 godina.

