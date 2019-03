(VIDEO) AJAX DEMOLIRAO REALA! Pogledajte golove, majstoriju srpskog igrača i Modrićev pad na stražnjicu!

Kakav šok u Madridu. Mladi lavovi iz Amsterdama okupljeni u momčad Ajaxa uništili su, razbili i nanijeli povijesni poraz madridskom Realu s 4:1. Prvi je to puta da je kraljevski klub i najtrofejniji nogometni kolektiv u povijesti prosuo prednost s gostovanja iz prve utakmice u nokaut-fazi Lige prvaka. Podsjetimo, Real je prije tri tjedna u Nizozemskoj slavio s 2:1, ali to mu ni izbliza nije bilo dovoljno za prolazak u četvrtfinale ovoga natjecanja koje su osvajali protekle tri sezone za redom.

Katastrofalno lošu utakmicu odigrao je cijeli madridski sastav, a u taj se opis uklapa i Luka Modrić kojeg je buduća zvijezda Barcelone, Frenkie De Jong poslao po ćevape u jednom trenutku susreta. Video tog događaja potražite na dnu teksta.

Inače, briljirali su svi igrači Ajaxa, a napose srpski internacionalac Dušan Tadić koji je odigrao prvo poluvrijeme iz snova. Tada je asistirao za oba gostujuća gola, a onda se u 62. minuti i sam upisao u listu strijelaca za 0:3. Inače, Ajax je poveo u 7. minuti preko Ziyecha, a u 18. minuti je Neres povećao prednost Ajaxa.

U nastavku donosimo golove s utakmice, a na kraju ovog dijela teksta je i Modrićev pad na stražnji dio tijela.

Ziyech 0-1

Neres 0-2

Tadić 0-3

Schone 1-4

WHAT A GOAL TO SEAL THE TIE! #Schone seals it for #Ajax and they will knock #RealMadrid out of the #ChampionsLeague pic.twitter.com/hcD1uryhj6

— Dale Jordan (@DaleTJordan) March 5, 2019