(VIDEO) A POTEZ DANA PRIPAO JE OVOJ GOSPOĐI! Slavio pogodak i pokazao prema njoj, a ona mu uzvratila

Današnje kolo u Europi sigurno je obilježila jedna navijačica Wolfsburga koji je na svom terenu izgubio od Borussije Dortmund 3:1, a na utakmici je napokon i zaigrao Erling Haaland.

Norvežanin je ušao u 73. minuti i već osam minuta kasnije je zabio za konačni rezultat, te je odlučio povratak na tren proslaviti slanjem poljupca na tribine.

I tako zanesen slavljen Haaland je uputio poljubac prema navijačici Wolfsburga, koja je ne dijeleći njegov entuzijazam uputila poruku drugačijeg sadržaja, koju možete vidjeti OVDJE.

Happy to be back doing what I love 🔥 ⚫🟡 @bvb09 pic.twitter.com/Hv4NzqSnAg

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 27, 2021