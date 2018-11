VIDA ŽESTOKO KRITIZIRAO IGRU I OTKRIO U ČEMU JE PROBLEM: ‘Trebamo biti iskreni i ovo reći’

Autor: HINA/B.H.

Hrvatski branič Domagoj Vida izrazio je žaljenje zbog poraza na obljetnicu sjećanja na Vukovar te zahvalio navijačima koji su u Londonu nadglasali domaću publiku.

“Trebamo biti iskreni i reći da nismo dobro ušli u utakmicu, zapravo na samom otvaranju susreta smo imali veliku priliku no nismo pogodili prazan gol. Nakon toga su kontrolu igre preuzeli Englezi, imali su tri-četiri velike šanse. U tim trenucima smo imali puno sreće”, rekao je Vida nakon susreta u kojem je Engleska pobijedila Hrvatsku sa 2-1.

“U drugo poluvrijeme smo ušli puno bolje i zabili taj gol. Nakon toga ih nismo uspjeli matirati pa se utakmica opet okrenula na njihovu stranu. Zabili su nam te im čestitam na zasluženoj pobjedi”, dodao je.

Golove su primili nakon prekida baš kao i na nedavnom Svjetskom prvenstvu.

“Sigurno je da primamo puno golova iz prekida, morat ćemo jako puno raditi na tome, već u ožujku kada se opet okupimo. Naš izbornik Dalić će to analizirati te sam uvjeren da ćemo naći rješenje kako prestati primati glupe i jeftine golove. Imali su oni izglednijih šansi iz igre te nisu uspjeli zabiti pa nam zabili iz tih prekida”, rekao je Vida.

Utakmicom u Londonu, na stadionu Wembley, završila je za reprezentaciju 2018. godina u kojoj je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

“Ovo je lijepa godina, ostat će nam u prekrasnom sjećanju, nažalost nismo ju uspjeli završiti pobjedom, posebno na ovaj dan. Hvala navijačima što su došli u ovolikom broju u London. Čuli smo ih čitavo vrijeme. Nadglasali su domaću publiku. Hvala im. Hvala i svima onima koji su bili uz nas ispred televizijskih ekrana”, rekao je Vida.

Tin Jedvaj je naglasio kako je Hrvatska izgubila zbog pada koncentracije i umora nastalog igranjem dviju teških utakmica u kratkom roku.

“Loše smo ušli u utakmicu, Engleska je puno bolje otvorila susret te stvorila nekoliko prilika. Naš umor je bio očit, nismo mogli igrati kako smo htjeli. No pred kraj prvog poluvremena smo počeli igrati, imali neke šanse, a drugo poluvrijeme smo počeli puno bolje. Zabili smo gol pa imali prilike i da povećamo to vodstvo, te završimo utakmicu no na kraju…koncentracija… i njihova svježina su možda presudili”, rekao je Jedvaj.

Branič njemačkog bundesligaša Bayer Leverkusena je naglasio kako se hrvatska reprezentacija ne mora bojati za budućnost.

“Polako dolaze mlađi igrači, bitno je da se dobro osjećaju ovdje, da imaju prilike igrati. Nema razlike između njih i nas koji već duže igramo. Dobro je što su dobili priliku. Hrvatska se ne bi trebala bojati za budućnost, za godine koje dolaze”, poručio je Jedvaj.