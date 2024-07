Vida zabio autogol s 20 metara udaljenosti: Pogledajte nevolju donedavnog Vatrenog u Europi

Autor: Ivor Krapac

Tjedan je klupskih europskih utakmica koji danas donosi nastupe Hajduka, Rijeke i Osijeka, a u jučerašnjoj utakmici svojeg AEK-a u drugom pretkolu Konferencijske lige, dogodio se trenutak koji po dobrom neće pamtiti Domagoj Vida. Nekoliko dana nakon što je objavio oproštaj od hrvatske reprezentacije, Vida je autogolom uveo AEK u neočekivane probleme protiv andorskog predstavnika Inter Escaldesa.

AEK je do sredine drugog poluvremena vodio s 4:0 na domaćem terenu, no onda je Vida autogolom s 20 metara udaljenosti približio goste na tri gola zaostatka. Kako je to izgledalo, pogledajte – OVDJE.

Problemi za AEK nastavljeni su do kraja susreta. Gostujući Inter zabio je još dva gola, Sascha Andreu iz penala u 78. i Martinez Viti u 83. minuti, pa andorski klub zadržava izglede za prolazak dalje u uzvratnoj utakmici kod kuće. Druga utakmica bit će odigrana sljedećeg četvrtka.

Atenjani jurili

Prije nego je Vida postigao autogol nespretnim ‘udarcem’ glavom izvan kaznenog prostora, AEK je vodio golovima bivšeg dinamovca i potencijalnog hrvatskog reprezentativca Roberta Ljubičića u šestoj, Levija Garcije u 20., Mijata Gaćinovića u 31. i Harolda Moukoudija u 53. minuti.

Nakon što se gostujući Inter približio na 4:1, za Atenjane je nevolja došla i s neiskorištenim penalom Levija Garcije 75. minuti, kada je AEK mogao vratiti svoju prednost na četiri gola razlike. U završnici utakmice su još dva puta zabili gosti, što im je ostavilo mogućnost sa senzacionalni prolazak dalje.