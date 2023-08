Vida ipak ide na Dinamo? Nedavne vijesti zabrinule legendu Vatrenih, priča se o preokretu

Ostala su još dva dana do prve utakmice trećeg pretkola Lige prvaka u kojem će Dinamo tražiti uspjeh protiv atenskog AEK-a, a na strani Atenjana, momčadi koju vodi Argentinac Matias Almeyda smiješi se pozitivna vijest zbog brzog oporavka Domagoja Vide nakon nedavne ozljede.

Podsjetimo, Vida je ozljedu pretrpio prije tjedan dana u pripremnoj utakmici protiv Trabzonspora, turskog kluba kojem je na klupi Nenad Bjelica. Tada je 34-godišnji hrvatski reprezentativni stoper morao iz igre već u devetoj minuti nakon što je doživio udarac u butni mišić u ranoj fazi utakmice.

Radila su i nosila, na njima je bio iznesen s terena prije nego se na nekoliko minuta vratio u igru, a nakon toga, nastali su upitnici oko Vidinog statusa koji su sada, po informacijama iz Grčke, ipak nešto manji.

U redovima Grka vlada optimizam da će Vida biti na raspolaganju s obzirom na to da je odradio trening sa suigračima, kako tvrde tamošnji mediji.

🚨 Domagoj Vida is fit and ready to take on Dinamo Zagreb after his injury vs Trabzonspor!

Vida trained normally today and is at the disposal of Matias Almeyda 🔥 pic.twitter.com/t5BWVP3pmC

— AEK Insider (@AEKINSIDER) August 5, 2023