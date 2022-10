‘VESELI ME DA DINAMO IGRA DOBRO’ Čačić pričao o ‘prvom poluvremenu’, jednu kritiku ipak nije zaobišao…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon što je Dinamo s puno nesreće ostao praznih ruku u Salzburgu, s 1:0 u korist domaćeg Red Bulla, Ante Čačić je u prvoj reakciji nakon utakmice opisao dobre i loše stvari koje je pokazala njegova momčad. Moglo se napraviti više. Plavima za to nije nedostajalo šansi, no trener je ponudio i optimizam za nastavak puta, s još tri nastupa koji slijede u skupini.

Za početak, Čačić se pred kamerama HTV-a osvrnuo na nepriznati gol Josipa Drmića u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice, kada su Plavi već slavili izjednačenje na 1:1. No, slavlje je stalo dok su vidjeli zastavicu pomoćnog suca u zraku zbog dosuđenog zaleđa, što je potvrdila i kratka provjera u VAR prostoriji.

‘Vjerojatno je bilo zaleđe, sjetimo se da je Chelsea u Zagrebu postigao gol i bilo je dosuđeno zaleđe, pošteno je da se zaleđe dosudi ako ga je bilo’, osvrnuo se Čačić na tu situaciju prije nego se okrenuo osvrtu na utakmicu.





‘Ovo je prvo poluvrijeme’

‘Ovo je naše prvo poluvrijeme sa Salzburgom, izvući ćemo pouke’, rekao je trener Plavih, koji nije izbjegao jednu veliku kritiku za svoju momčad.ć

‘Bilo je dosta tehničkih grešaka, nismo dovoljno dobro okretali strane. Na početku drugog poluvremena su bili goropadniji, tu nismo bili mirni u pasu, dogodilo nam se tih 11 metara, kazneni udarac, pa smo krenuli ‘va banque’ i probali poravnati’, istaknuo je Čačić.

‘Odlučuju nijanse’

‘Ovo je Liga prvaka, nijanse odlučuju, čestitam domaćinu. Imamo sedam dana do uzvrata, nitko se nije ozlijedio što je najvažnije, nadam se da ćemo u utorak biti učinkovitiji. Učinit ćemo sve da u Zagrebu dođemo do tri boda, želimo imati 50-postotni učinak iz ove dvije utakmice, to nam je cilj’, zaključio je Čačić.

Na poraz u Austriji osvrnuo se i Luka Ivanušec. ‘Znali smo da igramo protiv agresivne momčadi, na to smo se pripremili. Nismo iskoristili svoje situacije, a onda se dogodio nesmotreni penal koji su iskoristili. Možemo žaliti za svojim prilikama. S njihovim pritskom uvijek imaš igrača na leđima, uspjeli smo mijenjati strane što je potrebno, otvarale su se šanse, ali nismo ih iskoristili’, opisao je Ivanušec.

‘Trebat ćemo biti hrabriji’

Opisujući gol koji nije bio priznat Dinamu, Ivanušec je kazao da nije najbolje vidio situaciju kod Drmićevog zaleđa, ali da vjeruje sucima. Ponudio je i pogled prema dolazećem utorku i utakmici protiv Red Bulla na domaćem terenu. ‘Trebat ćemo na Maksimiru malo izaći i biti hrabriji, iskoristiti svoje šanse za koje vjerujem da će ih biti na Maksimiru’, rekao je jaki adut Plavih na protivničkoj polovici.

‘Na Maksimiru smo pobjeđivali velike’

Poraz u Salzburgu je pred kamerama HTV-a opisao i Dinamov stoper Dino Perić. Dojmovi su bili uglavnom pozitivni, ali rezultata nema. ‘Odigrali smo dobru utakmicu, i mi i oni smo imali jednu ili dvije šanse, oni su svoju iskoristili. Svaka greška se kažnjava, oni su u tome uspjeli’, rekao je Perić.









‘U drugom poluvremenu smo imali dvije ‘mrtve’ šanse, ne znam koliko je veliko bilo ono zaleđe, a mislim da je bila kvalitetna utakmica s naše strane. Do kraja imamo još tri utakmice, nadam se da ćemo to iznijeti kako treba’, nastavio je Dinamov stoper.

‘Imamo još dvije utakmice na Maksimiru, tamo se odlično osjećamo, pobjeđivali smo već velike ekipe, nadam se da ćemo to uspjeti ponovno napraviti’, zaključio je Perić.