Velikog nogometaša napadali da je navalio na ženu u toaletu, slijedio neočekivani preokret

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Suludih stvari ima u hrvatskom nogometu, ali i oko nas, poput ove situacije iz Srbije, no to je još ništa prema stvarima koje rade u Južnoj Americi. Tamo su scene u kojima se navijački ‘ratuje’ još češće, a nerijetko imaju i veću žestinu, no ima i drugih stvari – poput napada koji je išao u smjeru Juana Romana Riquelmea, nekadašnjeg velikog argentinskog nogometaša, od kraja prošle godine i predsjednika Boca Juniorsa.

Prije nego je preuzeo predsjedničku dužnost u poznatom klubu iz Buenos Airesa, nekadašnji argentinski reprezentativac je usred kampanje za dolazak na čelo Boce doživio podmetanje kojim ga je netko optužio za intimni odnos sa ženom u toaletu, navodno na stadionu Bombonera na kojemu klub igra domaće utakmice, no onda je slijedio i neočekivani preokret.

Pokazalo se da je sve bila samo neslana šala, da je netko podvalio fotografiju na kojoj je sa ženom čovjek koji je nalik Riquelmeu, praktički njegov dvojnik, a ovakav šou na koncu nije skrenuo nekadašnjeg argentinskog reprezentativca s pobjedničkog puta u njegovoj kampanji.

Išlo se i prljavo

Ovakav potez pokazao je koliko se nisko zna ići u južnoameričkom nogometu, a bilo je tu i drugih prljavih stvari za vrijeme kampanje za predsjedničko mjesto u Boca Juniorsu. Na koncu je prevladao bivši argentinski reprezentativac koji je tijekom karijere na terenu bio i trofejni igrač Boce. Riquelme je u dresu kluba iz Buenos Airesa osvojio 11 naslova u različitim natjecanjima, uključujući pet ligaških i tri u Copi Libertadores, u južnoameričkom pandanu europskoj Ligi prvaka.

Za vrijeme kampanje u kojoj je Riquelme na koncu odnio prevagu i na izborima slavio protiv konkurenta Andresa Ibarre, odluka je pala nakon odgode izbora za dva tjedna, a sve se dogodilo usred prepucavanja oko 13 tisuća novih glasača u klubu i njihovog prava da biraju novog predsjednika. Na koncu su svoj glas dali i ljudi o kojima je trajao spor, a slavio je bivši argentinski reprezentativac, trofejni igrač Boce.

U drugi plan su nakon toga pala podmetanja, među njima i fotografija intimnog odnosa u WC-u, za što je na nekadašnjem Twitteru, današnjem X-u, bio prozivan Riquelme. Pokazalo se da nije on taj, a kako je snimljeno izgledalo, možete pogledati – ovdje.









Jači i od bivšeg predsjednika

U kampanji i na izborima za predsjednika Boce, Riquelme je svojim glasovima uspio pobijediti struju iza koje je stajao i Mauricio Macri, nekadašnji argentinski predsjednik. Uspio je dobiti 64,4 posto glasova, bila je to premoćna pobjeda nad rivalom Ibarrom koji je dobio 35,3 posto, po tadašnjim prvim izvještajima, sa slavljem bivšeg argentinskog reprezentativca koji je ostavio trag i u Europi.

Riquelme je bio igrač Barcelone, a kasnije je u Španjolskoj bio u akciji i u dresu Villarreala. Nakon Europe, vratio se kući i igrao za Bocu, a karijeru je završio kao član Argentinos Juniorsa. U dresu argentinske reprezentacije se, pak, pamti njegov 51 nastup i 17 zabijenih golova.