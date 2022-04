VELIKO UPOZORENJE ZA HRVATSKU: Protiv njih uvijek mučenje, evo što se sada mijenja…

Autor: I.K.

Hrvatska je na ždrijebu Svjetskog prvenstva iz kruga vodećih nositelja skupina dobila starog poznanika. U društvo je došla Belgija, a susret s tom reprezentacijom na kraju prvog kruga donijet će nastavak priče koja je za Vatrene često bila bolna.

Hrvatski reprezentativci s Belgijcima imaju puno iskustva, no nešto će se ipak promijeniti u odnosu na dosadašnje dvoboje, njih sveukupno osam od 2000. godine do danas. Dosadašnji susreti događali su se u kvalifikacijama ili u prijateljskim utakmicama, a u završnom kolu u skupini u Kataru, 1. prosinca, dogodit će se i prvi ogled na velikom natjecanju.

Hrvatska će se tog dana nadati zaustavljanju trenda koji je za Vatrene negativan. Pobjede protiv Belgije nema već više od desetljeća, još od ožujka 2010. i dolaska do 1:0 u prijateljskoj utakmici u Bruxellesu, kada je odluka u korist momčadi koju je vodio Slaven Bilić pala golom Nike Kranjčara.

Uvijek neugodna priča

U međuvremenu, Belgija je rasla i probila se u svjetski vrh, a iako i Hrvatska traje godinama, već više od 12 godina nije bilo nove pobjede. Stigla su dva poraza i jedan remi, s kojima je sveukupni zbroj u međusobnom omjeru stao na po tri pobjede za svaku reprezentaciju, uz dva neriješena rezultata.

U utakmici u kojoj se igralo za bodove, Hrvatska je posljednji put slavila pri kraju ožujka 2003. u kvalifikacijama za Euro 2004. u Portugalu. Tada je na Maksimiru bilo 4:0 za momčad koju je vodio Otto Barić, dok je sve ostalo nudilo priču o puno težim izazovima za Vatrene.

Protiv Maroka samo jedanput

Iskustva protiv Belgije ima puno, već dugo neugodnog, dok je s preostalim protivnicima u prvom krugu u Kataru tu bila samo jedna prijateljska utakmica protiv Maroka, u prosincu 1996. na turniru Trofeja Hassana II u Casablanci, kada su Vatreni s Miroslavom Blaževićem na klupi slavili nakon penala, do kojih se došlo s 2:2 ranije u utakmici.

Puno nogometa odigralo se nakon toga, mijenjale su se generacije obje reprezentacije, a sada, Zlatko Dalić će na klupi pokušati pronaći rješenje za momčad s kojom je do SP-a došao Vahid Halilhodžić, bivši trener Dinama.

Bez susreta s Kanađanima

S Kanadom Vatreni još nemaju iskustva, no s obzirom na to da kanadskih reprezentativaca na SP-u nije bilo još od Meksika 1986., to nije iznenađenje.

Prvi dvoboj s Kanađanima dogodit će se u drugom kolu skupine u kojoj Hrvatska igra, 27. studenog, a otvaranje protiv Maroka na rasporedu je 23. studenog.