Veliko upozorenje za Dinamo poslije Hajduka: ‘Mora se osjetiti što su tamo napravili’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Saša Peršon, naš stručni komentator s epitetom prvog hrvatskog reprezentativca, a u karijeri je igrao za Rijeku, Hajduk i Dinamo, nakon derbija u kojem je Hajduk nadvisio Dinamo, u dahu rekao:

„I u moje vrijeme bilo je takvih nervoznih derbija, s malo šansi i s puno sputavajuće igre”.

Peršon nam je splitsku utakmicu opisao sljedećim riječima:





„Hajduk može biti presretan, ovo je sanjao. Možda momčad Ivana Leke nije odigrala naročitu, zanosnu utakmicu. Ali, gledali smo Hajduk koji je krvario na terenu. I dok je Dinamo dominirao, igrači Hajduka su se bacali na glavu. I upravo je ta silna borbenost spriječila Dinamo u trenucima kada je bio bolji da zabije pogodak. Dinamo je odigrao prvo poluvrijeme na dobroj razini, držao je kontrolu, stalno je bio unaokolo Hajdukovog kaznenog prostora, nedostajao je samo precizan pas ili neki ‘odbijanac’ pa da se dogodi i gol. No, Hajdukova obrana bila je fanatična. Kad je Hajduk dao gol očekivao sam više od Dinama”…

Vi ste bili stoper, kako je Dinamova stoperska linija ispala tako iz igre prije gola Sahitija?

”Ah, dogodi se to i boljima. Sahiti se postavio sjajno, ali i lopta Krovinovića u prostor bila je odlična. Umjesto ‘ofsajda’ Sahiti je pobjegao, sve je kratko trajalo. Mogli ste primijetiti koliko su visoko stajali Dinamovi stoperi. To je na koncu ispala greška. Ali, Dinamo je i tada dominirao, pa ih je ovaj gol sigurno šokirao. Jer, nakon primljenog gola očekivao s još jači Dinamov pritisak, a nismo ga vidjeli. I to je ispalo malo čudno. Hajdukova fanatičnost se još pojačala, ali Dinamo je morao imati bolju reakciju nakon što je ušao u rezultatski minus”.









Ne mislimo vas pitati je li prvenstvo odlučeno, nego nam recite je li ovaj splitski rezultat dokaz da Hajduk ipak ima šansu prekinuti dominaciju Dinama?

„Pazite, Hajduk je na vrhu, Dinamo je blizu, ali Rijeka igra dobro i skuplja bodove. Moglo bi biti nikad zanimljivije. Dinamo je prodao puno svojih vrhunskih igrača, to se mora osjetiti. Hajduk nema širok kadar igrača, a Rijeka vreba iz sjene. I vreba dobro. No, iako je Hajduk dobio dva derbija oni porazi protiv Istre i Gorice zorno pokazuju kako je svaka utakmica bitna. I da u ovoj našoj ligi nikoga ne možete pobijediti bez maksimalnog angažmana. Evo, sjetio sam se, i Dinamo nije uspio dobiti Goricu na svom terenu. Sigurno će biti još iznenađujućih rezultata. No, dobiti dva derbija uzastopce jest podatak koji nam daje pravo za reći – Dinamo nije na razini prethodnih prvenstava”.