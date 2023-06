Veliko srce kapetana! Luka Modrić ispunio želju teško bolesnom dječaku

Autor: Gordan Ivan Šojat

Uz to što nas svakom novom utakmicom za Vatrene sve više oduševljava kao nogometaš, Luka Modrić je i čovjek velikog srca, koji se uvijek odazvao kada je trebalo pomoći i razveseliti one kojima je to potrebno.

Tako je i ovaj put Luka pokazao svoje veliko srce u Rotterdamu, kada ga je posjetio teško bolesnog 10-godišnjeg dječaka Tina Vukadina iz Roermonda

Prema pisanju De Limburgera, dječak boluje od teške metaboličke bolesti, zbog toga je u prošlosti bio podvrgnut transplantaciji jetre i bubrega, pišu lokalne novine, a sve zahvaljujući zakladi FC Robinstijn, koja ispunjava nogometne želje djece.





Tin je dobio dozvolu za ulazak na teren De Kuipa kako bi se susreo sa kapetanom Vatrenih i tako bar na jedan dan zaboraviti na tešku bolest.

Za Tina i Franu

“Bilo je nestvarno i užasno uzbudljivo. Bio je tako impresioniran. Po cijele dane gleda videe koje mu šalju kolege iz razreda. Sve su snimali na televiziji”, rekla je Tinova majka.

Obitelj Vukadin i dva brata Tin i Fran poslije utakmice protiv Nizozemske otišli su do hotela Schiedam, gdje se Modrić susreo s njima.

“Toliko dirljivo da smo ostali bez riječi” Kapetan @lukamodric10 darovao je potpisani dres te tako ispunio veliku želju Tinu Vukadinu, 10-godišnjaku s ozbiljnim metaboličkim poremećajem zbog kojeg je u najranijoj dobi bio podvrgnut transplantaciji jetre i bubrega. 🤗❤️#Obitelj pic.twitter.com/m5kVmNMmwu





— HNS (@HNS_CFF) June 16, 2023

“Pričao je s nama petnaestak minuta. Nismo ga željeli predugo gnjaviti, bio je vrlo opušten. On je tako normalan, nevjerojatno kako ima obje noge na zemlji. Toliko je voljen ne samo zbog svog nogometa, već i zbog svoje osobnosti”, kazala je majka Irina za De Limburger.









Druženje se završilo poklonom, naravno hrvatskim dresom i porukom: “Za Tina i Franu, od srca Luka Modrić”.