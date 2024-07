Veliko srce Danija Olma: Evo kome u Hrvatskoj ide jedan posto njegove plaće

Kad već Hrvatska nije odigrala nezaboravno Europsko prvenstvo, nekakvu utjehu smo našli u našim krvnicima iz prvog kola i kasnijim prvacima Španjolskoj, koja je sa savršenim nizom osvojila prvenstvo, a među njima se posebno istaknuo bivši igrač Dinama i trenutni RB Leipziga Dani Olmo.

Priča sjajnog španjolskog igrača već je ispričana tisuću puta, kada je 2015. godine kao 16. godišnjak prešao iz Barcelone u zagrebački Dinamo i tako šokirao nogometnu Europu. No na kraju se to za Danija ispostavio kao sjajan potez, koji mu je promijenio život i način razmišljanja zauvijek.

“Zašto si napustio La Masiju? To su me uvijek pitali. U to je vrijeme internetski svijet brujao o mojoj odluci: dečko koji odlazi iz Barcelone u zagrebački Dinamo. Ponekad te život dovede do neočekivanih točaka. Kad prođeš kroz ta vrata, počinje novi put. Ulaskom u zagrebački Dinamo još sam bio dječak koji je želio igrati i natjecati se u nogometu. Ovaj klub mi znači više nego što sam ikada mogao zamisliti”, rekao je Olmo za početak o svojim danima u Zagrebu i Lijepoj našoj.

Dani Olmo has a different path from his Spanish teammates.

Aged 16, he left Barcelona’s La Masia academy for Dinamo Zagreb in Croatia.

It was a very unusual move, but a calculated one where Olmo knew he would get first team chances.

Last night, he became a European champion 🇪🇸 pic.twitter.com/sITIzwhrgz









